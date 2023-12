Barano, Silvia Buono vincitrice dell’interpello

E’ andata in porto la prima procedura di interpello avviata dal Comune di Barano per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo contabile ex cat. D1 (Area dei funzionari elevata qualificazione). Vincitrice è Silvia Buono, che può vantare già una precedente collaborazione con il Comune di Barano.

Sfruttando la gestione associata degli elenchi di idonei dopo l’accordo sottoscritto con diversi Enti: Carignano (TO), capofila, Comunità Montana del Tanagro-Alto Medio Sele (SA), Irsina (MT), Lucca Sicula (AG), Pianezze (VI) Sepino (CB).

La gestione in forma aggregata ha consentito di rendere più snella la procedura per questa assunzione, che rientra tra quelle previste nel programma triennale del fabbisogno di personale.

Il rup, il responsabile del Settore II Servizi Demografici dott.ssa Iolanda Chiara Buono, ha dunque pubblicato il bando, dando il via agli interpelli nei confronti dei candidati ritenuti idonei dall’elenco Asmelab.

Superato anche l’intoppo conseguente alla rinuncia dei due nominativi trasmessi nell’ambito della procedura di ricognizione del personale disponibile presso il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione e nominata la nuova commissione, l’iter è proseguito senza ulteriori problemi. Il 28 dicembre, come programmato, si è tenuta la prova d’esame per i candidati dell’elenco Asmelab, valutati dalla commissione presieduta dal segretario comunale dott.ssa Maria Grazia Loffredo e composta dalla dott.ssa Concetta De Crescenzo, dal rag. Stefania Iacono e dal rag. Lucia Cenatiempo, “prestata” dal Comune di Serrara Fontana. La prova selettiva verteva su Diritto Amministrativo degli Enti locali, Contabilità pubblica e Disciplina dei contratti pubblici.

Ebbene, dai verbali della commissione è emersa un’unica candidata idonea, appunto la dott.ssa Silvia Buono, che ha conseguito il punteggio finale di 8,72/10 punti. Di altri due candidati, uno è risultato non valutabile e l’altro non idoneo.

Il rup ha dunque approvato i verbali, dichiarato conclusa la procedura di interpello e sancito ufficialmente il nome della vincitrice, che sarà assegnata al Settore III. Il rapporto di lavoro avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.