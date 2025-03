Barano, Silvia Buono passa dal III al IV Settore con la mobilità interna

Il Comune di Barano ha rimediato a una “lacuna” ricorrendo alla mobilità interna. Infatti le ben tre delibere di Giunta che lo scorso anno avevano approvato e modificato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 non prevedevano alcuna assunzione nel IV Settore – Tributi per gli anni 2025 e 2026.

Sta di fatto che invece una unità è necessaria, come attestato dalla stessa Giunta nella delibera approvata il 18 febbraio scorso, con cui ha formulato indirizzi affinché venisse indetto un avviso di mobilità interna per il reperimento di una unità appartenente all’area dei funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex cat. D), per il potenziamento delle attività del Settore IV «al fine di potenziare l’Ufficio in ragione della sotto dotazione organica in rapporto ai servizi gestiti ed in ragione dell’impegno profuso e da profondere per la lotta all’evasione ed il contributo fattivo al ripiano del disavanzo di amministrazione».

L’Amministrazione guidata da Dionigi Gaudioso si è resa conto che era necessario rafforzare l’ufficio per meglio recuperare i tributi evasi. La responsabile del Settore II – Servizi Demografici dott.ssa Iolanda Chiara Buono ha quindi indetto la procedura di mobilità interna pubblicando il relativo avviso. Ebbene, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande è pervenuta un’unica domanda, dalla dott.ssa Silvia Buono, dipendente a tempo indeterminato inquadrata nell’area dei funzionari e dell’E.Q. e attualmente in servizio presso il Settore III Finanziario.

In proposito l’avviso pubblico prevede che «La valutazione qualora pervenga una sola domanda atterrà solo alle sussistenza dei requisiti ed alla corretta e completa collazione della domanda di mobilità e sarà redatta dal rup della procedura». Il rup ha quindi constatato la sussistenza dei requisiti e la regolarità della domanda, corredata da attestati comprovanti lo svolgimento di corsi di formazione in materia.

Per accelerare l’iter, ha «dato atto che sulla base delle esigenze tecnico-organizzative da soddisfare e della necessità di garantire la funzionalità dei servizi interessati, e tenuto conto del curriculum formativo-professionale della candidata di poter accogliere la domanda presentata senza necessità, in assenza di concorrenti, di procedere alla valutazione dei titoli e del curriculum».

Ha quindi disposto il trasferimento della dott.ssa Silvia Buono dal Settore III al Settore IV, con decorrenza dal 12 marzo. Spetterà poi alla Giunta provvedere ad aggiornare la composizione della struttura organizzativa, in considerazione del trasferimento della dipendente da un Settore all’altro.