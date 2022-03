Barano, sì al “consorzio” con altri Comuni per le assunzioni

La legge approvata lo scorso anno prevede novità per le assunzioni da parte degli Enti locali sia a tempo indeterminato che determinato. Uno strumento flessibile che potrà servire sia per le assunzioni ordinarie che per quelle che si renderanno necessarie per l’attuazione dei progetti finanziati dal PNRR. Una opportunità a cui ha aderito il Comune di Barano.

Come spiegato nella delibera di Giunta, sarà dunque possibile «organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza, oltre che per la copertura dei posti che si rendono vacanti a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altri enti».

Una gestione associata per la quale già i Comuni di Carignano (TO), Comunità Montana del Tanagro-Alto Medio Sele (SA), Irsina (MT), Lucca Sicula (AG), Pianezze (VI) Sepino (CB) hanno sottoscritto l’accordo avvalendosi di Asmel(Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali). Ma a tale accordo possono aderire anche altri Comuni, purché soci di Asmel, come nel caso di Barano.

Una adesione che peraltro non comporta alcun onere. E dunque la Giunta ha approvato di aderire a questa gestione associata. Per finanziare le attività svolte da Asmel, sarà dovuto solo un contributo una tantum in caso di assunzione.