Barano, serve un altro piccolo miracolo a Pomigliano

Tolta l’Afragolese, certamente Pomigliano e Barano sono le due squadre del momento. Gli uomini di Coccellato sono reduci da 12 vittorie consecutive, mentre gli aquilotti hanno messo insieme 10 punti nelle ultime 5 partite (7 nelle ultime 3). Però, per come è messo il Pomigliano nella rincorsa alla migliore posizione play off, sembrano esserci poche speranze per la compagine di Gianni Di Meglio (che è ancora squalificato) questo pomeriggio alle 15:00 al Gobbato. Per quanto riguarda gli uomini a disposizione, lo staff tecnico baranese pare essere ancora costretto a fare a meno di Terracciano e Oratore, mentre rientra Parisi. Per il resto tutti arruolabili, quindi il Barano potrebbe presentarsi in campo con questo schieramento: Di Chiara in porta, la linea difensiva formata da Cuomo, De Simone, Capuano e Parisi (Manieri), quella di centrocampo composta da Conte, Di Spigna e Sburlino, con in avanti Castaldi (D’Antonio), Arcamone e Selva. Arbitro della partita sarà Giovanni Guarnieri di Battipaglia (Assistenti: Mariano Chimenti di Napoli e Aniello Barbaria di Nocera Inferiore).