Barano, secondo avviso per una progressione economica

La procedura indetta dal Comune di Barano per l’attribuzione di “promozioni” economiche ai dipendenti per “progressioni economiche all’interno delle aree – differenziali stipendiali” relative all’anno 2023 si era conclusa con la pubblicazione della graduatoria per quattro dipendenti, gli unici a presentare istanza. Adesso il segretario comunale dott.ssa Maria Grazia Loffredo, che ha curato l’iter in sostituzione del responsabile del Settore II Servizi Demografici e rup dott.ssa Iolanda Chiara Buono, che aveva dichiarato la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, ha deciso di pubblicare un secondo avviso.

Infatti, in base a quanto sottoscritto dalla Delegazione Trattante e dopo la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2023, era stato previsto «di destinare dalle risorse di parte stabile l’importo di euro 5.450, in linea con le risorse finanziarie disponibili, al numero di differenziali stipendiali da assegnare per ogni Area», pari a due differenziali nell’area Funzionari e a tre differenziali nell’Area Istruttori. Però erano pervenute solo due istanze per l’Area degli Istruttori (ex categoria C) e altrettante per l’Area dei funzionari e delle Elevate Qualificazioni (ex categoria D). Dunque erano state attribuite solo quattro progressioni in luogo delle cinque previste, impegnando 4800 euro rispetto al fondo costituito.

La dott.ssa Loffredo, dunque, considerato «che all’esito dell’avviso pervenivano un numero di domande inferiori a quelle messe a bando», ha proceduto ad un nuovo avviso per l’attribuzione di un “differenziale stipendiale” prevedendo uno stanziamento di 765 euro da assegnare all’Area Istruttori. Via libera dunque a una nuova selezione con l’approvazione del bando. Nella speranza che ci siano dipendenti interessati a partecipare…