Barano, riprende il conferimento degli ingombranti

Il comune di Barano comunica che è imminente, dopo la sospensione dovuta al periodo estivo, la ripresa del servizio di conferimento di ingombranti, RAEE e verde domestico presso il Centro di Raccolta di Cava Pallarito. Come in precedenza, il giorno dedicato sia ai permessi che al conferimento è il giovedì (dalle 7 alle 11).

Di seguito i dettagli:

👉A decorrere da giovedì 24 settembre 2020 riprendono la richiesta / il rilascio dei permessi presso l’autoparco della Barano Multiservizi S.r.l. sito alla via Vincenzo Di Meglio – variante esterna (ingresso “Zeppino”), dalle 07:00 alle 11:00.

👉A decorrere da giovedì 01 ottobre 2020 riprende il conferimento presso Cava Pallarito, dalle ore 07:00 alle ore 11:00.

❗ Resta inteso che il giorno 01 ottobre 2020 (primo giorno di riapertura) sarà consentito il conferimento solo a coloro che sono già in possesso del permesso precedentemente rilasciato.

⚠️ Nell’espletamento delle operazioni di cui sopra, agli utenti ed agli operatori è fatto obbligo di indossare D.P.I. (mascherina e guanti monouso) nonché di rispettare l’obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento, oltre alle altre misure precauzionali anti-Covid19 vigenti.