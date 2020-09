Barano, riecco il concorso per i 5 vigili. Riaperti i termini

Si comunica che è imminente la riapertura del concorso pubblico per l’assunzione di 5 Istruttori amministrativi di Vigilanza a tempo parziale al 50% ed indeterminato, sospeso nei mesi scorsi a causa dell’emergenza epidemiologica. Sarà possibile presentare le domande nei giorni di sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 (fino alle ore 12: tale termine è PERENTORIO) settembre 2020.

Al fine di ricevere le domande, l’Ufficio protocollo sarà aperto eccezionalmente anche nei giorni di sabato 12 e domenica 13, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Attenzione: le domande presentate fino alle ore 00:00 del 21 marzo 2020, secondo le modalità previste dal bando, sono da considerarsi presentate nei termini e, quindi, NON vanno ripresentate nuovamente.

Clicca qui per consultare il bando di concorsohttp://www.comunebarano.it/public/2020/20200221090044BANDO%20VIGILI_compressed%20(1).pdf Clicca qui per consultare l’elenco dei titoli di preferenzahttp://www.comunebarano.it/public/2020/20200221090100Allegato%20A%20-%20Preferenze.pdf Clicca qui per scaricare il modulo per presentare la domandahttp://www.comunebarano.it/public/2020/20200221090113Allegato%20B%20-%20Schema%20di%20domanda.docx