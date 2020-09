Barano, riapre il municipio. Negativo il tampone al dipendente

Si risolve positivamente l’emergenza Covid al Comune di Barano.

“Il tampone a cui si è sottoposta la nostra dipendente che nei giorni scorsi ha avuto contatti con un soggetto positivo al Covid19 ha dato ESITO NEGATIVO.” E’ questa la sintesi di tutta la vicenda che da ieri mattina ha tenuto in ambasce lavoratori e amministratori.

“Da domani, dunque, la Casa comunale tornerà ad essere aperta al pubblico secondo le precedenti modalità.Questo episodio, per fortuna risoltosi nel migliore dei modi, deve comunque fungere da monito per tutti noi a non abbassare la guardia.” conclude il comunicato ufficiale apparso