Barano, programmati i colloqui per il Nucleo di valutazione

Sono state fissate le date dei colloqui con il sindaco di Barano dei candidati che partecipano alla procedura pubblica per la nomina del nuovo Nucleo di valutazione. L’organismo collegiale, che resta in carica per tre anni salvo revoca o proroga per un unico ulteriore triennio consecutivo, va infatti rinnovato.

Ad agosto la responsabile del Settore II dott.ssa Iolanda Chiara Buono, in qualità di rup, aveva provveduto alla pubblicazione dell’avviso per la procedura pubblica finalizzata a reperire le candidatUre per la nomina dei tre componenti esterni all’organico del Comune.

Tra i requisiti venivano indicati il possesso del diploma di laurea, specialistica o magistrale, e la «elevata professionalità ed esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati, nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali».

Il termine per la trasmissione delle domande sul portale inPA è scaduto il 25 agosto e sono pervenute ben 97 istanze. Tutti i candidati sono stati ammessi e ora, dopo il vaglio dei curricula, li attende il colloquio con Dionigi Gaudioso nella sala consiliare del municipio.

La Buono ha dunque pubblicato il calendario, suddividendo i colloqui in tre date, alla luce dell’elevato numero di candidati: dal n. 1 al n. 33 il 28 ottobre alle ore 9.00; dal n. 34 al n. 66 il 4 novembre sempre alle ore 9.00; dal n. 67 al n. 97 il 5 novembre, anche in questo caso alle ore 9.00.

Dopo questa “fatica” il sindaco sceglierà i nuovi componenti e ne ufficializzerà la nomina con decreto.