Barano, “premiati” dal Comandante i Vigili andati in pensione

Luigi Balestriere | Sono stati premiati con una targa ricordo gli agenti della Polizia Municipale Vincenzo Mattera, Mario Marna e Riccardo Di Meglio, collocati a riposo dopo circa quarant’anni di servizio nel Corpo della Polizia Locale di Barano.

Un attestato di ringraziamento per il servizio svolto in tutti questi anni che lo stesso Comandante, il Colonnello Ottavio Di Meglio, ha voluto far realizzare e consegnare durante un incontro nella sala consiliare del Municipio di Via Corrado Buono.

Lo stesso Luogotenente Di Meglio, per un mese dopo la messa in quiescenza, ha prestato gratuitamente il proprio apporto negli uffici, storicamente in carenza di personale.

Una cerimonia tra pochi intimi e per di più a sorpresa per gli agenti premiati, che hanno gradito il gesto di stima e affetto del loro Comandante.

Alla cerimonia hanno preso parte anche i componenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che stanno collaborando da inizio emergenza Covid con la Polmunicipale.