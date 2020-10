Barano, Polizia Municipale più green: arriva la Panda Ibrida

Luigi Balestriere | Da oggi la Polizia Municipale di Barano è più green. Nella mattinata è stata consegnata al Comando diretto dal Colonnello Ottavio Di Meglio una nuova auto: la Panda Ibrida FireFly 1.0. Si tratta di una autovettura con i colori d’istituto dotata di un sistema ibrido, che utilizza un motore elettrico alimentato da una batteria ausiliaria al litio al fine di ottimizzare i consumi nelle fasi di ripresa da bassi regimi.

Un acquisto deciso ad inizio estate dall’Amministrazione Comunale del sindaco Dionigi Gaudioso che non è gravato sul bilancio. Gli uffici comunali, infatti, hanno utilizzato un finanziamento mirato della Prefettura di Napoli nell’ambito del progetto “Spiagge sicure”. 30mila euro per l’assunzione di agenti e l’acquisto di strumenti informatici o auto di servizio. La scelta del Comune della Baia dei Maronti è stata orientata all’assunzione di tre unità (attraverso la graduatoria del concorso del Comune di Lacco Ameno) e l’acquisto di un’auto. Erano 12 anni che la Polmunicipale baranese non rinnova il proprio parco auto, oggi ridotto ai minimi termini.