Barano. Pino pericoloso a Buonopane, ordinato il taglio

Un pino malato è fonte di pericolo in Piazza San Giovanni Battista a Buonopane e così il sindaco di Barano Dionigi Gaudioso è intervenuto con propria ordinanza per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il provvedimento è giunto a seguito di relazione del tecnico comunale, che ha evidenziato come il grosso pino, ubicato in una proprietà privata ma adiacente alla piazza e al relativo pannello in maiolica ivi collocato, «si presenta secco e con la grossa chioma costituita da rami di grosso diametro. Il predetto pino, secco da diverso tempo in quanto è stato probabilmente attaccato dalla “Cocciniglia toumeyella parvicorvum”, deve essere tagliato in quanto i rami e l’intero fusto potrebbe cadere sopra il palco antistante al pannello in maiolica della predetta piazza».

Una situazione di pericolo aggravata dalla circostanza che la piazza è frequentata quotidianamente da numerose persone e in particolare da bambini.

L’ordinanza impone dunque al proprietario del fondo, Giovanni Giuseppe Di Costanzo, «di provvedere ad horas a tutti gli interventi necessari alla rimozione e taglio del pino e all’eliminazione di ogni fonte di pericolo».

In caso di inottemperanza, il Comune provvederà direttamente all’esecuzione in danno.