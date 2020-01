Barano, pianta secca di pino in Piazza San Rocco: è paura!

Luigi Balestriere | C’è un pericolo che incombe sulla Piazza San Rocco di Barano. Nelle immediate vicinanze della Chiesa di San Sebastiano, una pianta di pino di grosse dimensioni è ormai secca e perde di continuo le sue pigne, che cadono rovinosamente lungo i viali sottostanti.

Tra i cittadini del capoluogo collinare si sta diffondendo la preoccupazione per le continue cadute degli strobili e per il rapido processo di deterioramento del grosso albero.

Secondo gli anziani del paese, il pino fu collocato nei primissimi Anni Quaranta, quando Barano era in camicia nera e sontuoso ha caratterizzato il centro baranese per ottant’anni. Oggi, invece, rappresenta un monumento di pericolo e già ci sono state diverse segnalazioni al Comune per le sue condizioni, considerata che l’area in cui sorge è molto frequentata. Gli allarmi sono all’ordine del giorno e anche sui social è partito il tam tam, come quello di Michele D’Antonio nelle scorse ore.

Considerata l’area pubblica ove insiste, dovrà essere l’Amministrazione Comunale attraverso gli uffici competenti ad intervenire e sarebbe opportuno effettuare nuove verifiche sul territorio comunale per simili piante che necessitano di controlli continui, viste le loro dimensioni e le loro fragilità.