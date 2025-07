Barano, per Olmitello e Maronti c’è il collaudatore

Questa volta il Comune di Barano è avviato finalmente a completare i lavori a Olmitello e ai Maronti avviati diversi anni fa ma poi fermatisi dopo la rinuncia delle ditte, nell’ultimo caso a interventi già in corso. Si tratta dei progetti per il “risanamento e restauro ambientale dell’antica sorgente termale di Olmitello” e di “realizzazione infrastrutture e riqualificazione scale d’accesso al piazzale della Baia dei Maronti”, oggetto di due finanziamenti statali con il fondo per la salvaguardia ambientale e fondi Dupim. I due interventi vennero successivamente accorpati.

Dopo lo stop, a Olmitello era stato realizzato circa l’89% di quanto previsto e ai Maronti il 49%. La giunta nel 2024 aveva quindi approvato il progetto di ultimazione delle opere mancanti, dell’importo complessivo di 352.169,73 euro: 119.394,45 per la sorgente di Olmitello e 232.775,27 per i lavori ai Maronti.

L’importo dei lavori, da quadro tecnico economico di spesa, risultava pari a 257.136,24 euro (209.645,91 a base d’asta).

Mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’appalto era stato aggiudicato alla “Maspit Costruzioni” per l’importo di 245.795,52 euro.

Ora la responsabile del Settore V – Tecnico arch. Agnese Cianciarelli e il rup arch. Simona Califano hanno provveduto ad affidare il servizio di collaudo statico mediante affidamento diretto sul prezzo base di 2.273,39 euro oltre Cassa e Iva. E’ stato contattato per le vie brevi Giuseppe Di Scala con studio a Barano, che ha offerto 2.262,03 euro “netti”. La spesa complessiva per l’affidamento, pari a 2.870,06 euro, trova copertura sui finanziamenti a suo tempo erogati per i due interventi.