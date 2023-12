Barano, per l’interpello due rinunce e commissione rinominata. Oggi i colloqui

Procede, anche se con qualche “intoppo”, l’iter per le assunzioni al Comune di Barano mediante procedura di interpello a seguito della gestione associata tra più Enti degli elenchi di idonei per le assunzioni di personale. In questo caso, per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo contabile ex Cat. D1, attualmente definita Area dei funzionari di elevata qualificazione. Una assunzione a tempo indeterminato e pieno sfruttando appunto la gestione in forma aggregata con gli Enti con cui era stato preventivamente sottoscritto l’accordo, ovvero: Carignano (TO), capofila, Comunità Montana del Tanagro-Alto Medio Sele (SA), Irsina (MT), Lucca Sicula (AG), Pianezze (VI) Sepino (CB).

Il rup, il responsabile del Settore II Servizi Demografici dott.ssa Iolanda Chiara Buono, aveva approvato a tambur battente i bandi al fine «di procedere all’espletamento della prova selettiva volta alla formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili mediante prova d’esame». Il bando era stato pubblicato sul sito del Comune e sulla piattaforma Asmelab il 7 dicembre e contemporaneamente erano partiti i relativi interpelli nei confronti dei candidati ritenuti idonei. Come riferisce il rup, entro il termine stabilito per la presentazione delle candidature, ovvero le ore 23.59 del 22 dicembre, sono pervenute presso la piattaforma Asmelab 53 candidature.

Il Comune ha dovuto però preventivamente assolvere alla procedura di ricognizione del personale disponibile presso il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione, che ha trasmesso a sua volta l’elenco del personale in disponibilità presso l’Agenzia Regionale Ormel, contenente però un unico nominativo, quello del dott. Antonio Scialdone, che contattato dapprima per le vie brevi e subito dopo tramite pec, e convocato per il 27 dicembre alle ore 10.00 per sostenere il colloquio previsto dalla procedura, aveva comunicato la propria disponibilità. Successivamente il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione aveva integrato l’elenco già trasmesso con un ulteriore nominativo, quello del rag. Luigi Ferraro, che però aveva rinunciato. Il rup Buono aveva quindi provveduto alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura di ricognizione e il colloquio del 27 dicembre, ma ecco il colpo di scena: Scialdone nella stessa giornata ha comunicato per le vie brevi al presidente della commissione che non sarebbe stato presente al colloquio. Quanto a Ferraro, ha confermato la rinuncia.

Tutto da rifare, dunque. La commissione nominata è stata revocata e la Buono ha proceduto a nominarne una diversa per la valutazione dei 53 candidati dell’elenco Asmelab alla prova d’esame fissata per il 28 dicembre alle ore 9.00. Le materie della prova selettiva attengono a Diritto Amministrativo degli Enti locali, Contabilità pubblica e Disciplina dei contratti pubblici. La commissione è presieduta dal segretario comunale dott.ssa Maria Grazia Loffredo e dai componenti dott.ssa Concetta De Crescenzo e rag. Stefania Iacono, entrambe dipendenti comunali e quest’ultima con la qualità di segretario verbalizzante. E’ stato però necessario individuare anche un quarto componente, esperto nella materia oggetto di assunzione. Per quest’ultimo adempimento il rup ha chiesto “aiuto” al Comune di Serrara Fontana, che ha messo a disposizione il responsabile del Servizio Finanziario rag. Lucia Cenatiempo.