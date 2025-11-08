Barano, per gli istruttori anche la mobilità volontaria tra Enti

Per le assunzioni dei tre istruttori previste da Dionigi Gaudioso per rinfoltire l’organico del Comune di Barano, sono state avviate, preventivamente alla indizione di eventuali concorsi, ben due procedure di mobilità.

I posti da coprire a tempo indeterminato e pieno sono due per istruttori amministrativi e uno per istruttore tecnico.

La responsabile del Settore II dott.ssa Iolanda Chiara Buono, aveva già pubblicato l’avviso per la procedura di mobilità obbligatoria diretto a «lavoratori in disponibilità, come da elenchi in possesso della Regione Campania, del Consorzio Unico di Bacino delle Articolazioni di Napoli e Caserta e del Consorzio di Bacino Sa/1, o di qualsiasi altro Ente interessato».

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 11.59 del 20 novembre e i colloqui fissati per il 21 novembre.

Nelle more degli esiti, la Buono ha indetto le procedure esplorative di mobilità volontaria esterna tra Enti.

La responsabile del Settore negli avvisi precisa che è ancora in corso la procedura di mobilità obbligatoria e dunque quella appena indetta è subordinata all’esito negativo della prima.

Tra i requisiti di partecipazione, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione, l’inquadramento e conoscenze specifiche relativi ai due profili.

La scelta dei candidati da assumere verrà effettuata sulla base di apposita selezione per titoli e colloquio con la commissione nominata. Verranno quindi redatte le graduatorie, da cui emergeranno i lavoratori aventi titolo al trasferimento.

Per quanto riguarda gli istruttori amministrativi, l’Agenzia Regionale ORMEL e la Regione Campania hanno comunicato i nominativi dei lavoratori in disponibilità.

Il termine per la presentazione delle candidature scade alle ore 12.59 del 22 novembre e il colloquio per i candidati ammessi fissato alle ore 10.00 del 25.

Per l’istruttore tecnico, il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta in liquidazione ha comunicato di non avere tra le unità in disponibilità presso l’ORMEL la figura professionale richiesta.

Le candidature vanno presentate anche in questo caso entro le ore 12.59 del 22 novembre, mentre il colloquio è stato programmato per il giorno 26 alle ore 10.00.

In considerazione degli inconvenienti tecnici che sovente si verificano sulle piattaforme, in relazione ai termini di scadenza la Buono precisa: «In caso di avaria temporanea del sistema, fermo restando il termine di scadenza originario al fine del possesso dei requisiti di partecipazione, questa Amministrazione si riserva di prorogare il termine di invio delle domande per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema».

