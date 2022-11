Barano, oggi arriva la “seconda”, riprendi la corsa!

Il Barano, dopo aver affrontato la capolista Santa Maria della Carità, è atteso da un’altra prova ardua. I bianconeri, infatti, al ‘Di Iorio’ ospitano l’Agerola, secondo in classifica in coabitazione con Il Punto di Svolta e Viribus Unitis. Nonostante il periodo poco proficuo, nel quale i ragazzi di Mennella sono riusciti a raccogliere soltanto tre punti in cinque giornate, e l’avversario lanciato, il Barano ha intenzione di tornare a vincere per tirarsi fuori dalla zona playout.

A tal proposito, i baranesi potrebbero approfittare di un Agerola che lontano dalle mura amiche ha avuto un andamento altalenante, ma, allo stesso tempo, temere un attacco che ha fatto registrare numeri molto importanti. In vista della sfida, Mennella può sorridere per la disponibilità di pezzi importanti: “A differenza delle ultime tre settimane – ha dichiarato il tecnico ai nostri microfoni – nelle quali avevamo difficoltà ad amalgamare tutta la squadra, sono rientrati in gruppo l’esperienza di Ciro Saurino, Luca De Simone, Nicola Conte, un calciatore per noi fondamentale, è rientrato Annunziata, Trofa si sta allenando ma ci vorrà un altro mesetto. Siamo quasi al completo, mancherà per influenza Fiorentino. Riusciamo ad avere più scelte e la settimana di allenamenti, di conseguenza, è stata più serena. “A prescindere dalla gara contro l’Agerola – prosegue Mennella – sono convinto che questo sia un gruppo che può fare bene. Se riusciremo ad essere compatti fino alla fine, nei primi cinque-sei posti ci entriamo tranquillamente. Coppa? Come ho detto all’inizio, non abbiamo obiettivi. Anche quella di Coppa è una partita da vincere, a volte ci si riesce altre volte no. L’importante è scendere in campo sempre per vincere, poi il tempo darà delle risposte”.

Sull’importanza di Trani, il quale ha conferito maggiore equilibrio al Barano: “Parlo spesso con lui. È un calciatore importante per la categoria. Deve essere sereno, deve divertirsi, giocare per la squadra, non deve ascoltare nessuno e deve dare sempre il massimo. Professionalmente non ho niente da dire, perché si allena sempre con grande impegno e intensità come tutti. Forse subisce la pressione di chi si aspetta che prenda palla e cambi la partita, ma il calcio non è così: delle volte ci riesce, altre no. Queste vale anche per Invernini, vale per Nicola Conte che quest’anno ha avuto una crescita enorme. È maturato in maniera incredibile ed è un calciatore importante per la categoria”.

Per provare a risalire la china, i bianconeri possono affidarsi ad una pedina che nell’attuale stagione si sta rivelando ancora più importante: Nicola Conte. “Quest’anno forse è così – ha affermato il centrocampista – anche perché sulla carta sono uno dei più grandi ed è giusto che assuma le mie responsabilità in mezzo al campo”.

Conte si è espresso anche sulla partita contro l’Agerola e sul gruppo formato da molti giovani: “Fortunatamente abbiamo recuperato in molti, siamo pronti per giocarci questa partita. Al di là di prima o seconda in classifica, è la graduatoria stessa a dirci che il torneo è molto equilibrato. Una partita vale l’altra. Siamo una squadra molto giovane, quindi ci sono sempre tante cose su cui lavorare. I ragazzi stessi, domenica dopo domenica, imparano qualcosa di nuovo. Ci può stare qualche passo falso quando la squadra è così giovane. L’importante è lavorare e i ragazzi sono sempre disponibili”.

Il segreto di mister Mennella è quello di scendere in campo per divertirsi, vincere, ma senza obiettivi. A tal proposito, per Conte, il giusto compromesso è quello di coniugare le motivazioni personali con quelle della squadra: “Ognuno di noi ha le proprie motivazioni che poi vanno coniugate con quelle della squadra. È vero, la società non ha dato obiettivi ma credo che dovremo essere noi a porcelo. Le mie motivazioni? Fare sempre bene con la squadra. Vengo da un anno in cui ho giocato poco, sono motivato a fare bene e a cercare di migliorare”.

Al termine della seduta di rifinitura di oggi pomeriggio, il mister Ciro Mennella ha diramato la lista dei convocati:

PORTIERI: Castaldi Ciro; Re Domenico.

DIFENSORI: De Simone Luca; De Luise Vittorio; Di Iorio Antonio; Lubrano Vittorio, Trani Matteo; Annunziata Salvatore.

CENTROCAMPISTI: Saurino Ciro; Di Sapia Giovanni; Conte Nicola; Mattera Ciro; Formisano Salvatore; Sorrentino Raffaele.

ATTACCANTI: Invernini Ugo; Cantelli Daniele; Di Meglio Antonio; De Luca Francesco; Sorbo Enzo Emmanuel; D’Antonio Yigrem; Trani Luigi.