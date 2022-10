Barano, oggi arriva il San Sebastiano. In campo per tornare a vincere

Il Barano torna al Di Iorio dopo la sconfitta di Sant’Anastasia (3-1) di domenica scorsa con l’obiettivo di tornare a vincere e di fare bene.

Mister Mennella, sabato arriva il San Sebastiano al Vesuvio, l’occasione del riscatto dopo due prestazioni che hanno lasciato un po’ a desiderare, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Il risultato, poi, pesa, soprattutto quello di domenica scorsa.

“Si, se parliamo di prestazioni, quella in casa che abbiamo fatto contro l’Ottaviano, è stata un’ottima prestazione, tralasciando il fuorigioco e il rigore mancato. Il risultato poi, c’è un momento in cui ti puoi impegnare come meglio credi ma non riesci a segnare. La prestazione di domenica scorsa mi ha infastidito, abbiamo iniziato un buon primo tempo, passando in vantaggio, poi caratterialmente è venuto a mancare qualcosa. Insieme ai ragazzi ne abbiamo parlato, hanno lavorato più che bene questa settimana, c’è voglia di riscatto e fare bene. Non devono assolutamente avere pressioni, poiché non abbiamo un obiettivo specifico, dobbiamo pensare partita per partita, divertirci deve essere il nostro scopo.”

La scelta in campo di puntare su De Simone, Saurino e Gigio Trani, aiuta un po’?

“Assolutamente, abbiamo un gruppo giovane, devono crescere dal punto di vista caratteriale, non devono avere pressioni e non devono dimostrare niente a nessuno, solo giocare bene e divertirsi.”

Un commento sull’esperienza contro il Monza?

“Col Monza c’è dall’anno scorso una certa sinergia e i ragazzi sono sempre felici, è un momento di crescita non solo per i ragazzi ma anche per i mister, dove stanno quattro occhi è sempre meglio di due.”

Enzo Mattera, nell’ultimo periodo il Barano Calcio ha affollato un po’ l’infermeria, ha ragionato un po’ sull’atteggiamento mentale, adesso si riparte sabato per tornare a vincere

“Si, dopo la sconfitta contro l’Ottaviano dissi che ci sono due tipi di sconfitte, quelle che fanno male e quelle che aiutano a crescere. Ciò che è accaduto domenica, non me ne vogliano i giocatori avversari, ma, onestamente, abbiamo fatto tutto noi, dalla rete del vantaggio in poi. In settimana abbiamo avuto modo di parlare con i ragazzi, anche il mister Ciro insieme a me, vedremo se domani la nostra chiacchierata sortirà gli effetti sperati oppure no.”

La gara sarà arbitrata da Giovanni Vinoso di Nola con gli assistenti Roberto Basile di Benevento e Ferdinando Musto di Napoli