Barano, nuovo contributo per i lavori al costone dei Maronti

Di recente il Comune di Barano aveva approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l’intervento di somma urgenza ed estrema urgenza ai Maronti, rientranti tra quelli per la messa in sicurezza del territorio previsti dalla OCDPC 948/2022, nonché dalla nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 marzo 2023.

L’intervento denominato “Pulizia delle reti paramassi preesistenti – Spiaggia dei Maronti” era stato autorizzato e finanziato con l’Ordinanza n. 9/2023 del Commissario delegato Legnini e prevedeva un importo complessivo di 800.000 euro, di cui 573.643 per i lavori.

Successivamente al Comune è stato assegnato un ulteriore contributo di 300.000 euro e si è deciso di ridefinire l’intervento “Pulizia rete paramassi preesistente con opere di manutenzione straordinaria ed eventuale consolidamento presso la spiaggia dei Maronti”, in continuità con il precedente. Le risorse aggiuntive consentiranno infatti la realizzazione di ulteriori opere. La Giunta ha però dovuto provvedere ad approvare nuovamente il DIP aggiornato, così come redatto dall’Ufficio Tecnico comunale. Il nuovo quadro economico integrato presenta ora un importo di 1.100.000 euro, di cui 754.800 per lavori. Rup è stato confermato il responsabile del VII Settore arch. Mattia Di Costanzo.