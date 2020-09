Barano, nuovo codice della strada: corsie più ampie in discesa…

Luigi Balestriere | Sono proprio dei gran burloni questi operai che si occupano della segnaletica stradale. L’arteria viaria che conduce dalla Starza alla Molara, a Barano, ha subìto un aggiornamento da riportare immediatamente nelle pagine del codice della strada.

La corsia in discesa (in direzione Ischia) risulta di dimensioni più ampie rispetto a quella opposta, che addirittura appare striminzita, come un capo d’abbigliamento compiuto con il lavaggio sbagliato. Un errore che si è protratto in fase di pitturazione per diverse centinaia di metri tant’è che, in corrispondenza della curva a gomito adiacente alla Villa Di Meglio, era stata sbagliata la striscia continua, poi maldestramente coperta con vernice nera che avrà vita breve.

Geometrie di una complicata semplicità che hanno finito col confondere maledettamente le cose. Chi è in cerca d’ispirazione per qualche gioco da lunapark potrà farsi una passeggiata da queste parti ed avere le idee più chiare e decisamente più divertenti.

Per la serie, una cosa dovevano fare e pure l’hanno sbagliata…e guarda caso a Barano.