Barano, nuova vita per via Pendio del Gelso

Sono iniziate le opere – scrive il primo cittadino di Barano d’Ischia, Dionigi Gaudioso – per la messa in sicurezza dei muri latistanti la strada pubblica via Pendio del Gelso. I lavori comprendono anche il ripristino della pavimentazione e della pubblica illuminazione, con aggiunta di ulteriori corpi illuminanti. Il progetto, per un importo complessivo di € 250.000,00, sarà realizzato con fondi erogati dal Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022”.

Barano avvia un intervento di messa in sicurezza nella zona di Via Pendio del Gelso, un’area strategica che unisce la frazione di Barano e quella di Testaccio. La determinazione n. 57 del 17 marzo 2025 sancisce l’assegnazione definitiva dei lavori alla ditta aggiudicataria, la Baldino Immobiliare Srl, per un importo di circa 179.909 euro oltre IVA, nell’ambito degli interventi previsti dall’Ordinanza n.9/2023 del Commissario Delegato per l’emergenza frana.

L’intervento rientra nel piano di messa in sicurezza finanziato con le risorse destinate agli eventi eccezionali che hanno colpito l’Isola d’Ischia il 26 novembre 2022. La Giunta Comunale aveva già approvato il progetto esecutivo il 28 maggio 2024 con la Deliberazione n. 89, affidando la responsabilità tecnica all’architetto Agnese Cianciarelli e nominando come Responsabile Unico del Procedimento il geometra Salvatore Di Costanzo.

L’intervento prevede la messa in sicurezza dei muri laterali della strada pubblica di Via Pendio del Gelso, un’opera essenziale per garantire la stabilità della viabilità e la sicurezza dei cittadini. Il quadro economico del progetto, dopo l’aggiudicazione, è stato rimodulato per un totale di circa 250.000 euro, comprensivi delle somme a disposizione dell’amministrazione per oneri di discarica, imprevisti e spese tecniche.

La gara d’appalto è stata indetta con un importo a base d’asta di 181.079 euro, con un ribasso dell’1% applicato dalla ditta vincitrice. Il bando è stato pubblicato attraverso i canali ufficiali del Comune, tra cui l’Albo Pretorio online e il portale TUTTOGARE. Il processo di selezione ha previsto la valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, garantendo la trasparenza e la conformità alle normative vigenti.

A seguito delle verifiche documentali, la commissione giudicatrice, composta dagli architetti Agnese Cianciarelli e Mattia Di Costanzo e dalla dottoressa Iolanda Chiara Buono, ha dichiarato l’assegnazione provvisoria dell’appalto alla Baldino Immobiliare Srl. Dopo il controllo dei requisiti tecnici e amministrativi, la procedura si è conclusa con l’assegnazione definitiva dell’appalto, diventata efficace ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

La ditta esecutrice ha già sottoscritto il Protocollo di Intesa per la sicurezza e la legalità, previsto per la ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, e ha superato con esito positivo tutte le verifiche necessarie per l’avvio dei lavori. Il Comune di Barano d’Ischia, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e il gruppo di lavoro dedicato, monitorerà costantemente lo stato di avanzamento dell’opera, garantendo il rispetto delle tempistiche e delle prescrizioni tecniche.

“Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione e messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi alluvionali e franosi. La conclusione dei lavori rappresenterà un passo fondamentale per la tutela dei cittadini e per il miglioramento della rete viaria locale” ha concluso Dionigi Gaudioso.