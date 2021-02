Barano non scorre. Dionigi assume. Ma con concorso…

- Advertisement -

Ugo De Rosa | Con delibera di Giunta l’Amministrazione comunale di Barano ha approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 e dato via libera a nuove assunzioni che, a differenza di quanto accade ad Ischia, avverranno tramite concorsi, fatto salve eventuali particolari esigenze legate anche ai blocchi causati dalla pandemia.

Nella delibera si evidenziano i punti salienti della normativa in materia, che consentono al Comune di procedere a nuove assunzioni. Attualmente, il rapporto tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato e la popolazione residente è pari a 1 dipendente ogni 282 abitanti e l’Ente non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica o in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali.

Nuove assunzioni sono peraltro rese necessarie dal personale messo in quiescenza nel corso degli ultimi anni: due nel 2014, uno nel 2015, tre nel 2017, cinque nel 2018, uno nel 2019 e ben dodici nel 2020. Con un relativo risparmio di spesa. Finanziariamente, dunque, la capacità assunzionale complessiva del Comune di Barano per il triennio 2021-2023 è pari a 416.111,36 euro. La delibera inoltre richiama una importante norma contenuta nella legge dello scorso anno in riferimento alla particolare situazione venutasi a creare a causa della pandemia: «Per l’anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia di Covid-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metro- politane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie…».

Dunque, «Considerate le attuali risorse umane a disposizione e le imminenti cessazioni e verificando le esigenze dei vari settori si è deciso di procedere ad una serie di assunzioni, nei limiti di cui alla norma, che possano consentire la prosecuzione dell’attività amministrativa ed evitare il blocco di alcuni uffici come quello di Polizia Locale che a causa del blocco dei concorsi connessi alla emergenza epidemiologica ed al pensionamento di alcune unità assegnate necessita di essere rafforzato». Questa programmazione del fabbisogno ovviamente è suscettibile di modifiche, se necessario.

- Advertisement -

Quali saranno dunque le assunzioni decise per il 2021? Quattro a tempo pieno indeterminato: una unità di categoria D1 nel Settore Tecnico; una di categoria D1 nel Settore Paesaggio; una di categoria D1 nel Settore Amministrativo; una di categoria C nel Settore Amministrativo.

Al contempo è stato approvato di «di assumere per l’anno in corso n. 3 unità di agenti di Polizia Municipale a tempo pieno e determinato per massimo mesi 10 ciascuno anche previa attenzione a graduatorie di altri enti nelle more del completamento della procedura di assunzione di n. 5 agenti di polizia municipale a tempo indeterminato attualmente in corso».

Ed ancora «di ricoprire, anche per l’anno corrente, i posti di categoria D relativi ai Settori V e VIII con incarichi, rispettivamente a tempo pieno e determinato e part-time al 50%».

La delibera infine ricorda che «sono in corso le assunzioni già programmate nel fabbisogno 2020/2022 riferite all’anno 2020», ovvero: cinque unità a tempo part time al 50% ed indeterminato di categoria C nel Settore Vigilanza; due unità a tempo pieno ed indeterminato di categoria C nel Settore Amministrativo; una unità a tempo pieno ed indeterminato di categoria B nel Settore Amministrativo.

L’organico del Comune di Barano verrà dunque opportunamente “rimpolpato”, ma tranne casi particolari Dionigi, a differenza di Enzo, procederà secondo le regole che ogni buon amministratore dovrebbe rispettare.