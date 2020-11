Barano non dimentica: deposta una corona d’alloro per i Caduti

Luigi Balestriere | A Barano è tornato un appuntamento doveroso onorare i Caduti e celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Ieri mattina il sindaco Dionigi Gaudioso e l’assessore Daniela Di Costanzo hanno deposto una corona d’alloro al Monumento dei Caduti di Piazza San Rocco e dinanzi a quello di Testaccio. Una cerimonia sobria, in dignitoso silenzio, a causa dell’emergenza sanitaria per l’epidemia del Covid 19.

Questo il pensiero del primo cittadino di Barano: «In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si celebra oggi 4 novembre, abbiamo deposto una corona di alloro presso i Monumenti ai Caduti di Piazza San Rocco e di Testaccio. L’epidemia tutt’ora in corso, purtroppo, ci ha impedito di celebrare in forma solenne questa ricorrenza, ma era doveroso omaggiare comunque – seppur senza una cerimonia in forma pubblica – coloro che si sono immolati per la Patria e per la nostra Sicurezza.

Tale sentimento, se mi permettete, – conclude Dionigi Gaudioso – è particolarmente avvertito in questo momento storico in cui la coesione nazionale e l’attività delle Forze Armate sono elementi essenziali per il superamento della grave crisi».