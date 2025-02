Barano, nominato il messo comunale

Il Comune di Barano si è ritrovato nuovamente privo di messo comunale, indispensabile per la notifica di atti di natura amministrativa, e Dionigi Gaudioso si è prontamente attivato per colmare la lacuna. Il decreto sindacale evidenzia infatti la necessità di assicurare la notifica di tali atti nei modi e termini di legge, «tenuto conto che la omessa o tardiva notifica degli atti potrebbe ingenerare ipotesi di responsabilità erariale oltre che pregiudicare diritti ed interessi dell’Ente o di altri Enti».

All’interno dell’organico comunale è stata individuata quale dipendente idonea allo svolgimento di tali mansioni l’agente di Polizia Municipale dott.ssa Alessia Petito, che «sta svolgendo la formazione necessaria per acquisire adeguate competenze e professionalità per lo svolgimento delle mansioni di messo comunale, formazione che riguarda anche l’affiancamento per l’attività sul territorio». La dipendente in questione è anche in possesso della qualifica professionale per addetti alla notificazione degli atti.

Di qui la nomina a messo comunale in relazione a tutti gli atti di natura amministrativa, «con decorrenza dalla data odierna e sino al termine del mandato sindacale».