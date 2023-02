Barano nel dolore. E’ morto Giovanni Migliaccio

Barano nel dolore per la scomparsa del geometra Giovanni Migliaccio a 67 anni. Per oltre un decennio amministratore comunale, poi tra i banchi dell’opposizione. Per un periodo, prima della scomparsa dalla politica, una partecipazione come candidato sindaco.

Garbato, disponibile, dalla spiccata onestà ha sempre lasciato il segno per le sue qualità molto apprezzate dai suoi concittadini e dai suoi clienti. Di sicuro è una di quelle figure che mancheranno e che rendono la comunità baranese più povera e addolorata per la scomparsa di uno dei suoi uomini migliori. Il rito funebre sarà celebrato domani pomeriggio alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale Santa Maria Madre della chiesa a Fiaiano.