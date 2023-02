Barano Multiservizi, c’è da nominare il revisore dei conti

La Barano Multiservizi, la società interamente partecipata dal Comune, deve dotarsi di un nuovo revisore unico dei conti per il triennio 2022-2024. E il responsabile del Settore Tecnico, sia pure con un discreto ritardo sui tempi, ha concluso la procedura di individuazione.

La Multiservizi svolge per conto del Comune i servizi di spazzamento, diserbo, raccolta integrata, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU., nonché il servizio di manutenzione delle strade e degli immobili di proprietà dell’Ente. Lo Statuto stabilisce che «L’assemblea procede alla nomina di un Revisore unico, il cui incarico dura 3 esercizi sociali e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La relativa retribuzione è determinata nel minimo previsto delle tariffe dei dottori commercialisti. Il Revisore unico è rieleggibile una sola volta.

Al Revisore unico non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, o trattamenti di fine mandato».

Il responsabile dell’Utc ha dunque pubblicato l’avviso per la procedura pubblica. Nel termine stabilito sono pervenute due istanze, da Ragucci Nicola e Granito Giovanni.

Alla verifica della documentazione, è risultata carente quella presentata d Granito, al quale è stata richiesta l’integrazione, che però non è pervenuta nei termini fissati.

In conclusione uno solo risulta il candidato ammesso, Nicola Ragucci, e il responsabile ha provveduto a trasmettere il nominativo all’assemblea dei soci della Barano Multiservizi per la nomina. Il cui esito a questo punto appare scontato…