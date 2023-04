Barano. Massimo Buono: “Criticati da chi costruisce palazzi con la bocca”

Il Barano ha concluso l’annata calcistica centrando l’obiettivo prefissato ad inizio stagione, ottenere la salvezza. La stagione non è stata semplice, ma la cura Lubrano ha permesso ai bianconeri di ritrovarsi mentalmente e di chiudere il campionato a 40 punti.

Alla vigilia del campionato, come ammesso dal presidente Massimo Buono, oltre alla valorizzazione dei giovani, l’obiettivo principale era quello di conquistare con tranquillità la permanenza in Promozione: “Gli obiettivi dichiarati e concordati con mister Ciro Mennella a inizio stagione erano: una salvezza tranquilla e mettere in campo più giovani possibili.A fine campionato possiamo dire di averli raggiunti ma, in tutta sincerità, con troppa ansia. Abbiamo fatto esordire in prima squadra tre ragazzi del 2007, quattro del 2006, giocato con un difensore centrale titolare, un attaccante esterno e un portiere titolare per buona parte di campionato, tutti del 2005, infine anche un 2007. La squadra in campo, per età media, non superava i 22 anni”.Buono, che ammette di aver commesso degli errori, ci tiene a sottolineare il lavoro svolto dal duo Lubrano-Montefusco e a celebrare il percorso portato avanti da ragazzi molte volte criticati: “Troppo spesso criticati ingiustamente, questi ragazzi hanno dato l’anima e sicuramente come squadra meritavano una classifica diversa. Alla fine hanno chiuso a 3 punti dal quinto posto, considerando anche quelli tolti.

Spesso criticati da chi con la bocca costruisce palazzi e poi nei fatti concreti si nasconde o scappa, inoltre ieri nessuno di questi era presente.I ragazzi hanno pagato qualche momento di difficoltà, probabilmente per le scelte fatte dalla società, e hanno avuto un periodo di smarrimento che poi grazie al duo Lubrano-Montefusco è stato messo alle spalle. Sicuramente come società è stato fatto qualche errore, sappiamo dove abbiamo sbagliato e ce ne assumiamo la responsabilità, ma nella vita tutto fa esperienza e chi non commette errori nella vita non impara. Tuttavia, quello che proprio non riuscirò mai a digerire sono le cattiverie gratuite di chi predica bene e poi razzola malissimo, di chi usa il calcio per reprimere le proprie insoddisfazioni. Detto questo, personalmente so chi mi è stato vicino quest’anno, chi mi è stato lontano, chi cerca di infangarmi, come so chi mi apprezza, chi scappa e chi mi affronta”.

Infine, il numero 1 baranese, ringrazia tutto l’ambiente e non solo…”Ringrazio i ragazzi del Barano, veri artefici dei loro successi, ringrazio Ciro Mennella per il lavoro svolto e la signorilità dimostrata, ringrazio Michele Montefusco e Biagio Lubrano per quello che sono riusciti a fare in campo e fuori, Rocco, Gioele, Valerio e chi vuole bene al Barano, i componenti della società che in qualsiasi modo hanno aiutato la squadra, ma chi voglio ringraziare veramente col cuore, sono i miei nemici… grazie di esistere! Siete la mia linfa vitale, senza di voi non avrei stimoli.Forza Barano sempre, è finita una stagione calcistica, ma c’è da programmare la nuova”.