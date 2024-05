Barano, massima attenzione del Comune al verde urbano

Su espresso indirizzo della Giunta di Barano, il responsabile del Settore IV – Tributario – Legale – Sociale dott. Luigi Mattera si è attivato per dare esecuzione a una serie di attività nell’ambito del verde urbano, anche quello privato, su cui ha competenza. Per l’affidamento dei relativi servizi ha deciso di procedere mediante trattativa diretta sul Mepa invitando a presentare offerta la Cooperativa Sociale Kairòs Onlus, «in quanto ditta accreditata sul Mepa e per aver svolto in maniera eccellente un servizio alquanto complesso».

L’importo massimo complessivo dei servizi è stato fissato in 34.560 euro oltre Iva per le seguenti attività: «aggiornamento monitoraggio verde urbano pubblico e privato; catalogazione delle nuove piantumazioni presenti nella pineta di Fiaiano; cura del verde». Approvato il bando di gara, il disciplinare/lettera d’invito e il capitolato d’appalto, Mattera ha indicato come termine per la presentazione delle offerte le «ore 12:00 del dì 16/05/2024». Purtroppo in altro passaggio successivo della determina a contrarre riporta «entro e non oltre le 12:00 del dì 01/11/2023». L’ennesima “trappola” delle determine adottate su un precedente schema e del “copia e incolla”.