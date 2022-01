Barano, lutto cittadino per la scomparsa del Maresciallo Maggiore Gennaro Bonavoglia

Quale forma di cordoglio e partecipazione – scrive il sindaco di Barano d’Ischia, Dionigi Gaudioso – per la prematura scomparsa del Maresciallo Maggiore Gennaro Bonavoglia, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Barano d’Ischia, è stato proclamato il lutto cittadino per oggi, mercoledì 19 gennaio. Le bandiere all’esterno degli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta, mentre gli uffici resteranno chiusi durante la celebrazione dei funerali (dalle 15:30 alle 16:30) e si invitano le attività commerciali a fare altrettanto.”

Il massimo segno istituzionale che arriva dall’ente di Via Corrado Buono (nonostante i lavori) che rende omaggio ad un Carabiniere che ha dato lustro e pregio alla divisa che ha indossato fin dal 1991.

Tra i tanti ricordi ne riportiamo due in particolare, quello dei Luogotenenti Sergio De Luca e Michele Cimmino.

Per Sergio De Luca: “Gli uomini giusti non muoiono mai perché restano sempre nei nostri cuori”. Per Michele Cimmino, invece: “Alla fine non ce l’hai fatta Genna’ , nonostante tu abbia lottato fino all’ultimo respiro. È finita nel peggiore dei modi, quello più tragico possibile. Non basterebbero tutte le parole del mondo per esprimerti il mio dolore poiché, oltre ad essere stato un collega affidabilissimo e capace, eri un uomo corretto, leale e educato. Un Signor Maresciallo! Ora che sei lì, nelle braccia del Signore Iddio, aiuta i tuoi cari, e tutti noi, a superare questo momento terribile. Ti volevo molto bene Gennari’, e tu ora lo sai bene”.

Da Serrara Fontana, parte del territorio affidato al Maresciallo Maggiore, sono commesse e sincere le parole della sindaca Irene Iacono e dell’ex sindaco e attuale vicesindaco Rosario Caruso.

“La comunità di Serrara Fontana che mi pregio rappresentare – scrive Irene Iacono – insieme ai colleghi dell’Amministrazione Comunale, è profondamente addolorata per la scomparsa prematura del carissimo M.llo Maggiore Gennaro Bonavoglia. Chi lo ha conosciuto come noi, non ha potuto non notare il suo tratto umano: persona garbata e gentile, onesta, sempre al servizio delle comunità affidategli. Il Maresciallo ha svolto il suo ruolo con fermezza e correttezza ma anche con umanità e apertura al dialogo. Ci ha lasciato un grande esempio anche nella lotta contro la malattia, combattendo fino alla fine per tutto ciò in cui credeva: la famiglia e l’Arma. Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri.”

Rosario Caruso, invece, mette in evidenza un altro aspetto: “Da oggi le comunità di Serrara Fontana e Barano sono più povere, hanno perso Gennaro Bonavoglia: Comandante della Stazione Carabinieri di Barano. Ci ha lasciato un caro Amico, un Uomo buono ed un ottimo Carabiniere. È da quasi venti anni che ci conoscevamo caro Maresciallo. Sei stato un Comandante attento e presente, in te era radicato il senso del dovere e l’amore per l’Arma. Uomo umile e discreto, amavi poco il palcoscenico, bisognava sudare per farti parlare durante una manifestazione. Ricordo tante tue battute sull’essere e l’apparire. Ci siamo sentiti a Natale per gli auguri, ho sperato che ce la facessi. Non lo meritavi. Sono profondamente addolorato. Tutti gli attestati di stima che stai ricevendo in queste ore sono la dimostrazione della tua grandezza e voglio sperare che possano riempire di calore il cuore dei tuoi familiari. Ciao Comandante, ciao Gennaro.”

(FOTO ALFONSO MATTERA)