Barano, legittima la somma urgenza per via Corrado Buono. Lavori necessari per un cedimento causato dalle forti piogge

Nei mesi scorsi il Comune di Barano ha dovuto far eseguire un intervento di somma urgenza in Via Corrado Buono. Nella determina ora adottata dal responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli, si ricorda che «a seguito dei recenti eventi calamitosi con cospicue piogge i canali pluviali del Comune di Barano d’Ischia hanno visto portate d’acqua molto superiori alle loro capacità». In particolare «presso la via Corrado Buono un tratto del canale di raccolta delle acque meteoriche, a causa del carico d’acqua, ha ceduto, provocando una depressione stradale con la fuoriuscita d’acqua».

La Cianciarelli, in qualità di rup, aveva dunque redatto il “Verbale di Somma Urgenza” per la esecuzione di lavori improcrastinabili per garantire la pubblica sicurezza, consistenti in «espurgo del tratto coinvolto dalla perdita d’acqua, liberazione da inerti di un tratto del canale, scavo del tratto stradale, sostituzione del tubo danneggiato e rispristino dello stato dei luoghi».

La perizia giustificativa presentava un importo complessivo di 4.880 euro e senza indugi l’intervento era stato affidato in via d’urgenza alla ditta “Renova Build” di Ischia e la stessa Cianciarelli aveva assunto anche la funzione di direttore dei lavori.

Successivamente la Giunta ha approvato l’intervento di somma urgenza e tale procedura è stata poi riconosciuta anche dal Consiglio comunale.

Del resto anche il Codice degli Appalti stabilisce che «In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, chi fra il rup o altro tecnico dell’amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio».

Adesso la responsabile del Settore V ha perfezionato la procedura approvando il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa, dando atto che l’importo rimodulato del contratto ammonta a 3.200 euro oltre Iva e oneri di espurgo e trasporto a discarica. L’essenziale era eliminare la situazione di pericolo.