Barano, lavori a Cava Cappella tra “sorprese” e subappalti la messa in sicurezza dell’ex alveo

Tra ritardi e “colpi di scena” a Barano sono ancora in corso i lavori per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza dei costoni latistanti l’ex alveo Cava Cappella a Buonopane, finanziato con i fondi stanziati dal Ministero dell’Interno per l’importo di 940.069,54 euro.

Il progetto esecutivo era stato approvato dalla Giunta a luglio del 2022 e a settembre dello stesso anno i lavori affidati alla impresa “EURO SAF” di Napoli. Dopodiché si erano registrati una serie di ritardi, infatti solo un anno dopo era stato stipulato il contratto di appalto e si è arrivati a settembre 2024 per effettuare la consegna parziale all’impresa aggiudicataria. A novembre, la “EURO SAF” ha presentato al Comune istanza di autorizzazione al subappalto alla ditta “La Fontana Italpozzi”, di Castel di Principe in provincia di Caserta. L’importo del subappalto ammonta a circa il 3,33% dell’importo contrattuale di euro 583.490,97, ovvero 19.456 euro complessivi oltre Iva.

Le opere da subappaltare riguardano la realizzazione di lavori di perforazioni di pali da eseguirsi in terreni naturali, asciutti ed autosostenenti, non rocciosi.

Come evidenzia la responsabile del Settore V – Tecnico arch. Simona Califano, «in sede di gara l’impresa esecutrice ha indicato nella propria offerta di avvalersi del subappalto nei limiti pervisti dalla vigente normativa fino al 30 % dell’importo contrattuale».

Sta di fatto che mentre si valutava la richiesta, a gennaio è arrivata come un fulmine a ciel sereno la comunicazione della Prefettura di Napoli che informava del provvedimento interdittivo antimafia adottato nei confronti della “EURO SAF”, con la relativa cancellazione dalla White List. Un “incidente di percorso” che ha comportato ulteriore ritardo. Infatti a questo punto il rup, il responsabile del Settore V, ha giustamente disposto l’immediata sospensione dei lavori.

L’impresa casertana – a cui peraltro sono stati affidati diversi appalti da altri Comuni isolani – ha però fatto ricorso al Tar avverso il provvedimento della Prefettura e di recente il Tribunale, con propria ordinanza, ha sospeso l’interdittiva e di conseguenza anche l’efficacia dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti. Tanto che uno dei difensori della “EURO SAF” ha prontamente notificato al Comune di Barano la decisione dei giudici.

Il rup ha dunque dato via libera alla ripresa dei lavori e, allo stato dei fatti, non sussistendo motivi ostativi, l’arch. Califano ha autorizzato il subappalto. Aggiungendo che si procederà al controllo sulle dichiarazioni rese dal subappaltatore riservandosi di revocare l’autorizzazione in caso di esito negativo. L’auspicio è di non incorrere in ulteriori brutte sorprese…