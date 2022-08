Barano, la Tresta in fiamme. Ancora

Due anni fa, più o meno, la stessa cosa. Ad agosto orami avanzato, puntuale, tornano le fiamme tra la Tresta e lo Spalatriello a Barano. Le fiamme, per ora molto alte, sulla cima della collina stanno ripulendo un’ampia zona di verde, appunto tra Fiaiano e Ischia.

Dal lato ischitano non si vedono ancora in maniera chiara, ma col passare del tempo, sicuramente, avanzeranno. Un incendio, questo, che come per Montecorvo è “ciclico”. Immaginiamo che la sua natura sia dolosa e, rispetto al passato, questa volta, è stato appiccato più tardi del solito. Negli anni scorsi, infatti, capitava sempre tre il tardo pomeriggio e la prima serata. Questa volta è scoppiato dopo l’una.