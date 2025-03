Barano, la Califano responsabile del Settore V fino a maggio

Dionigi Gaudioso deve mettere al loro posto diversi tasselli nell’organizzazione della macchina comunale. Uno di questi, la sostituzione temporanea della responsabile del V Settore Tecnico arch. Agnese Cianciarelli, in congedo per maternità dall’antivigilia di Natale.

La Giunta però nel fabbisogno di personale aveva già previsto un incarico a tempo pieno e determinato per dieci mesi ex articolo 110 comma 1 del Tuel per un tecnico appartenente all’Area delle Elevate Qualificazioni da assegnare al Settore V.

All’avviso pubblico avevano risposto solo due candidati, tra cui il sindaco aveva scelto, dopo il colloquio, l’arch. Simona Califano, «dopo averne verificato le conoscenze tecnico-giuridiche, le attitudini professionali, le esperienze professionali maturate, le capacità di problem-solving, le capacità di ragionamento logico-deduttivo, di organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro complessi, e dopo averne acquisito la disponibilità a garantire la presenza presso gli uffici comunali in ogni caso in cui vi sarà necessità».

Alla luce di questa valutazione già positiva, come “naturale” conseguenza, a breve distanza di tempo è arrivato il secondo decreto sindacale che conferisce alla Califano l’incarico di responsabile del Settore V con posizione organizzativa. La durata è prevista fino al 27 maggio 2025, data in cui si presume la Cianciarelli torni al suo posto, ma «dando atto che lo stesso sarà prorogato comunque fino alla individuazione di nuovo responsabile, indipendentemente dall’adozione di un provvedimento espresso di proroga, e potrà essere revocato in qualsiasi momento».

Alla Califano è attribuita una indennità di posizione di 993,19 euro lordi mensili, in considerazione della complessità delle competenze del Settore e della scarsità di personale a disposizione in relazione ai molteplici compiti assegnati.