Barano, incarico per i lavori ai terrazzamenti di Fiaiano

Procede l’iniziativa del Comune di Barano per la realizzazione del nuovo progetto per l’ex “complesso Baldino” a Fiaiano, già interessato da importanti interventi. Quest’ultimo è denominato “Messa in sicurezza area antistante ai terrazzamenti della ex Chiesa di S. Maria delle Grazie” ed è destinato a completare quello già avviato da tempo per la messa in sicurezza dei terrazzamenti veri e propri.

I lavori vengono finanziati utilizzando le economie d’asta dell’intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza dell’alveo di Olmitello”, per il quale nel 2019 il Ministero dell’Interno assegnò un finanziamento di 850.000 euro. A seguito del ribasso offerto dalla ditta appaltatrice, il Comune ha “risparmiato” 189.242,42 euro che ora è possibile utilizzare, come consentito dal decreto ministeriale.

A novembre scorso la Giunta ha approvato il progetto esecutivo redatto dalla responsabile del Settore V – Tecnico arch. Agnese Cianciarelli, che prevede un costo totale dei lavori di 142.023,62 euro. Nello stesso mese il rup arch. Mattia Di Costanzo ha aggiudicato i lavori alla ditta ischitana “Renova Build” per l’importo complessivo di 155.455,85 euro.

Ora lo stesso rup si è attivato per affidare l’incarico di direttore dei lavori, coordinatore in fase di esecuzione e regolare esecuzione, il cui costo è stimato in 12.389,09 euro oltre Cassa e Iva.

La Cianciarelli ha approvato l’istruttoria informale dell’arch. Di Costando e con decisione a contrarre ha stabilito di avviare trattativa diretta sul Mepa, anche mediante consultazione di uno o più preventivi.