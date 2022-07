Barano, il “giallo” delle strisce blu con possibile danno erariale

In tema di parcheggi e soste sembra proprio che qualcosa non funzioni nel comune di Barano. L’opposizione ha infatti rilevato incongruenze non solo nella gestione del nuovo parcheggio di Piedimonte, ma anche delle strisce blu. La proroga approvata dall’Amministrazione un anno fa e valida fino a tutto giugno scorso sembra essere rimasta sulla carta, con una serie di conseguenze per gli utenti e anche per le casse comunali. In sostanza l’incertezza regna sovrana: c’è chi non sa come parcheggiare, come utilizzare gli abbonamenti e magari anche chi sosta gratis…

E dunque i consiglieri del gruppo “Insieme per Barano” capeggiati da Maria Grazia Di Scala hanno indirizzato l’ennesima interrogazione al sindaco Dionigi Gaudioso e al comandante della Polizia Municipale.

Evidenziando che «con deliberazione di Giunta n. 72 del 29.6.2021 il Comune di Barano d’Ischia si è avvalso dell’opzione di proroga per un anno, decorrente dal 29.6.2021, e dunque fino al 29.6.2022, del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento (cd. strisce blu); numerosi cittadini hanno segnalato agli scriventi di essersi recati presso gli uffici della società affidataria del servizio, al fine di richiedere informazioni in ordine agli abbonamenti stipulati e in ordine all’operatività o meno del servizio, ma di averli trovati chiusi, ed in assenza di qualsivoglia indicazione o di personale addetto che potesse fornire i dovuti chiarimenti; le indicate circostanze sono state verificate anche dagli scriventi, che hanno altresì constatato che – in effetti – la sosta a pagamento sulle strisce blu non sembra essere attiva, e che le relative colonnine non sono funzionanti, senza indicazione alcuna, con conseguente incertezza per gli utenti isolani e per i numerosi turisti; se il servizio fosse effettivamente stato dismesso dalla SIS Parking come sembra, ed in assenza – allo stato – di procedure volte alla individuazione di nuovo concessionario ove ne sussistano i presupposti, saremmo in presenza di condotta sanzionabile e di danno erariale, verificatosi a seguito dell’emissione di abbonamenti (aventi cadenza trimestrale) divenuti impossibili da utilizzare».

Una questione non di poco conto. E dunque gli esponenti della minoranza chiedono «di conoscere se sia attivo il servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento; in caso affermativo, chi lo stia gestendo e con quali modalità.

In caso negativo, chiedono di conoscere le motivazioni della sua disattivazione».

Arriverà da parte di Dionigi e di Ottavio Di Meglio la richiesta urgente risposta scritta o il “giallo” delle strisce blu non verrà risolto?