Barano. Il consigliere Aniello Di Meglio: “A causa dei lavori di metanizzazione, le strade sono piene di buche e avvallamenti”

Arriva dal consigliere comunale di Barano, Aniello Di Meglio, una precisa segnalazione riguardo alla situazione di pericolo che interessa i tratti viari oggetto dei lavori di metanizzazione e una richiesta di intervento per messa in sicurezza.

Leggiamo.

” Il sottoscritto Consigliere Comunale Aniello Di Meglio, fa presente, come d’altro già noto ai funzionari in indirizzo, che a seguito delle opere di metanizzazione, numerosi tratti dell’intero asse viario del Comune di Barano d’Ischia versano in condizioni di enorme pericolosità dovuto al cattivo riempimento delle tracce di scavo per le tubazioni, inoltre aggravate dal dilavamento e dall’azione erosiva delle acque piovane del periodo invernale.

Nonostante le tracce eseguite siano state riempite con terreno di risulta, lungo le tracce di scavo e non solo, sono presenti numerose buche e voragini di cui alcune anche di notevoli dimensioni,si segnalano in particolare l’intera variante interna di Piedimonte, via Duca degli Abruzzi da Piedimonte a Fiaiano, etc.

Inoltre chiede rapido intervento anche lungo il tratto di via Vittorio Emanuele da Barano a Piedimonte, ove a causa dei precedenti lavori di posa delle condotte fognarie, si sono creati numerosi avvallamenti in particolare nei pressi dei pozzetti e tombini, oltre cha ad un pessimo riempimento degli scavi eseguiti.

Chiede pertanto al Responsabile Utc ed al Comandante PM di verificare le condizioni di sicurezza e praticabilità dell’intero asse stradario comunale ed adoperarsi nei confronti della ditta CPL Concordia esecutrice dei lavori di intervenire sollecitamente per l’eliminazione dei pericoli sia per gli autoveicoli che per i pedoni.

Certo di Vs. solerte intervento.”