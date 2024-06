Barano, il Comune si prepara all’affidamento per Via Astiere

I lavori di messa in sicurezza di Via Astiere a Testaccio verranno “appaltati” dal Comune di Barano mediante affidamento diretto. Come è noto, il tratto della I Traversa è interdetto da ottobre 2023 a seguito del parziale cedimento della sede stradale. Si è cercato di accelerare l’intervento, ma siamo ormai a giugno. Il progetto esecutivo redatto dalla responsabile del V Settore arch. Agnese Cianciarelli dopo la preventiva relazione geologica, presenta un importo complessivo di 59.632,99 euro. Il costo, secondo una linea già seguita in diverse occasioni dai Comuni, sarà coperto con le risorse ancora inutilizzate di un vecchio mutuo contratto nel 2000 con la Cassa Depositi e Prestiti.

Il mese scorso la Giunta ha proceduto ad approvare il progetto, non senza una successiva correzione per aver dimenticato il Cup. Rup è stato nominato l’arch. Mattia Di Costanzo, responsabile del VII Settore. Adesso la Cianciarelli si è attivata per le procedure di affidamento dei lavori, il cui costo ammonta a 49.827,96 euro oltre Iva, mentre l’importo soggetto a ribasso risulta pari a 37.010,62 euro. Una cifra che consente di espletare le attività di gara mediante trattativa diretta sulla piattaforma Barano TuttoGare, attesta la responsabile del Settore Tecnico. Con la determina a contrarre adottata non vengono però ancora affidati i lavori. Un ultimo essenziale passaggio che dovrebbe ad ogni modo essere perfezionato a breve termine, stante i mesi già trascorsi dall’ordinanza di chiusura della strada.