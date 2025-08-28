Barano, il Comune paga le fatture per l’energia elettrica. La società fornitrice incassa però solo la metà

Il Comune di Barano deve liquidare due fatture a una società di gestione della fornitura di energia elettrica, ma questa è incorsa nelle “maglie” dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione per il mancato pagamento di una somma per la quale è stata attivata la procedura esecutiva del pignoramento di crediti verso terzi (appunto l’Ente baranese).

Il responsabile del Settore IV – Tributario – Legale – Sociale dott. Luigi Mattera ha infatti dovuto tenere conto di quanto previsto dal decreto ministeriale del 2008, che stabilisce che «le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore ad euro 5.000,00 sono obbligate a inoltrare all’Agenzia delle Entrate Riscossione richiesta di verifica di sussistenza di inadempimenti del beneficiario all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo».

A sua volta, dopo la verifica, l’Agenzia delle Entrate Riscossione provvede alla comunicazione che indica l’ammontare del debito del beneficiario. Di conseguenza l’Ente pubblico «è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti». Non deve invece pagare le somme che formano il debito del beneficiario, che vanno invece versate all’Agenza delle Entrate Riscossione.

Disposizioni un po’ complesse, che si sostanziano in quanto determinato dal dott. Mattera. Premettendo che nel 2023 il Comune ha affidato alla società “XXL Energia” con sede legale a Roma il servizio di somministrazione di energia elettrica «per l’illuminazione pubblica e ad altri usi per tutti gli immobili di competenza di questo Ente».

In questo caso, dopo la dovuta richiesta di verifica di inadempimenti, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha comunicato che la società romana risulta inadempiente per l’importo di 6.339,46 euro (comprensivo degli interessi di mora, oneri di riscossione calcolati al 13.06.2025, spese esecutive e diritti di notifica). Notificando al Comune l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi.

La “XXL Energia” ha trasmesso due fatture, del 4 luglio e del 1 agosto, rispettivamente di 6.222,35 e 6.957,54 euro oltre Iva.

Il responsabile del IV Settore, prendendo atto della procedura esecutiva a carico della società, ha dunque provveduto alla liquidazione delle fatture decurtando le somme dovute all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Un adempimento obbligatorio.

In “soldoni”, l’importo delle due fatture ammonta complessivamente a 13.179,89 euro, più 2.899,58 euro di Iva. Ma 6.339,46 euro verranno versati all’agente della riscossione e solo la rimanente somma andrà alla “XXL Energia”. La spesa per le casse comunali non cambia, restando pari a 16.079,47 euro.