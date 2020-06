Barano, il comune dona due defibrillatori al Consorzio Maronti

Due defibrillatori, donati dal comune di Barano ed acquistati grazie ad un finanziamento metropolitano, sono stati donati questa mattina al Consorzio Maronti.

“Questa mattina – scrive il sindaco di Barano, Dionigi Gaudioso – abbiamo consegnato ai rappresentanti del Consorzio Maronti due defibrillatori acquistati dal nostro Comune grazie ad un finanziamento della Città Metropolitana di Napoli. Questi apparecchi salvavita, concessi in comodato gratuito al Consorzio, verranno installati sulla Spiaggia dei Maronti, in aggiunta ai due già presenti, in modo tale da “coprire” tutto l’arenile. Il Consorzio garantirà la presenza di personale abilitato al loro utilizzo.

La consegna ha rappresentato anche l’occasione per fare il punto della situazione a pochi giorni dalla riapertura delle attività. Ai rappresentanti del Consorzio ho riformulato, a nome di tutta l’Amministrazione, gli auguri per questa stagione turistica sicuramente anomala, ribadendo la nostra piena disponibilità, consci dell’importanza che i Maronti rivestono sia sotto il profilo occupazionale, sia sotto quello dell’offerta turistica.”