Barano, il Comune distribuisce le mascherine ma nessuno lo sa

Luigi Balestriere | E’ cominciata la distribuzione delle mascherine ai cittadini nel territorio del Comune di Barano, ma peccato che nessuno lo sappia.

Nella mattinata, in Piazza San Rocco, è stata presente una postazione della Protezione Civile con personale degli uffici comunali che hanno provveduto a distribuire le protezioni individuali ai cittadini residenti. Una verifica sui requisiti e la consegna di un plico con due mascherine per nucleo familiare. Stessa modalità, nei giorni scorsi, nel parcheggio di Testaccio.

Forse al Centro Operativo Comunale si sono affidati a specifici principi evangelici secondo i quali la mano sinistra non sappia ciò che fa quella destra. Non si spiega perché la cittadinanza non sia stata informata della distribuzione né sia stato predisposto un calendario con i punti e le date di consegna.

La discutibile scelta ad effetto sorpresa, oltre a creare assembramenti (da evitare rigorosamente), non appare efficace e danneggia coloro i quali non si sono trovati a transitare per il luogo di distribuzione per un rapporto non particolarmente felice con la fortuna. In più, in questo modo, s’invitano i cittadini ad uscire da casa invece di farli restare nelle proprie abitazioni. Contraddizioni made in Barano.

La consegna a domicilio, di sicuro, avrebbe consentito a tutti i cittadini di ricevere la dotazione prevista dall’Amministrazione Comunale. Bastava utilizzare lo stesso metodo applicato quando bisogna notificare ai contribuenti gli avvisi di pagamento della tassa dei rifiuti, ad esempio. Ma si sa, spesso, tali decisioni sono prese con libera espressione artistica e con risultati non particolarmente confortanti.