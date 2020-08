Barano, il Bar Ferrari festeggia 30 anni di drink e caffè

Luigi Balestriere | Trent’anni oggi. Era il 10 agosto del 1990 quando la famiglia Ferrari apriva un nuovo palcoscenico sulle attività di Piazza San Rocco, a Barano. Nel suggestivo scenario dei giardinetti, nuove luci, nuovi colori e nuovi profumi cominciavano ad ornare la piazza del centro collinare.

Oggi Giacomo, Raffaella, Pietro con i preziosi aiuti di Antimo, Grazia e degli altri familiari portano avanti un’attività che è diventato un punto d’incontro, di riferimento per i cittadini.

Trent’anni di drink, di caffè, di sapori, di delizie per il palato create ad arte dalle mani di Giacomino che riesce ad associare le qualità degli ingredienti alla fantasia e alla bontà. Un artista davanti al forno sempre alle prese con le sue invenzioni tutte da gustare. E poi la pizza, un unicum inimitabile di Casa Ferrari. Tre decenni di evoluzioni, di cambiamenti che hanno prodotto un sempre più crescente apprezzamento di clienti, di ospiti che hanno da subito gradito la qualità e la cortesia abbracciata alla inscindibile simpatia di Pietro e Grazia.

Stare come a casa, è questo l’apprezzamento che viene dai più e che trova oggettivi riscontri quotidianamente.

Un compleanno di Barano che non passa inosservato, immerso nei giardinetti come un albero di lunga vita in cui fioriscono ogni giorno delizie sempre più gustose che mettono allegria alle papille gustative, autentiche carezze per il palato.

Semplicemente, auguri.