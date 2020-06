Barano, i nuovi orari per l’accesso al cimitero comunale

Con la progressiva ripresa delle attività ed il ripristino della mobilità in genere, il cimitero comunale di Barano d’Ischia torna ad essere aperto al pubblico secondo il consueto calendario.

A partire da giovedì 18 giugno, pertanto, il cimitero osserverà i seguenti orari di apertura:

mattino: dalle 08:00 alle 12:00

pomeriggio: dalle 17:00 alle 20:00

martedì e venerdì chiuso

Non vi sono più limitazioni circa il numero di ingressi per volta ed il tempo di permanenza, ma ai visitatori è fatto obbligo di indossare mascherine protettive o comunque di tenere coperte le vie respiratorie, di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento, nonché di osservare tutte le altre misure precauzionali in materia di Covid-19 previste dalle norme vigenti.