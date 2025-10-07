Barano, graduatorie provvisorie per le progressioni. In ballo differenziali stipendiali per 5.800 euro

Procede l’iter della selezione indetta dal Comune di Barano per sette progressioni economiche, o differenziali stipendiali, relative al 2024, ovvero da attribuire retroattivamente a partire dal 1 gennaio di quell’anno.

Una iniziativa adottata a seguito dello stanziamento da far gravare sul Fondo Risorse Decentrate nel limite di 5.800 euro stabiliti e ricompreso nel Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l’anno 2024. L’ipotesi di contratto collettivo decentrato di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2024 ha ricevuto il benestare del revisore dei Conti dr. Pasquale Di Guglielmo, che ne ha attestato la compatibilità finanziaria.

Le progressioni verranno attribuite, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva.

I criteri di valutazione riguardano impegno e qualità della prestazione individuale, nonché l’esperienza professionale acquisita.

Con determina del 16 settembre scorso la responsabile del Settore II dott.ssa Iolanda Chiara Buono ha approvato il bando di selezione, poi pubblicato indicendo ufficialmente la selezione. I differenziali stipendiali da assegnare per ogni sono: uno nell’Area Funzionari, quattro nell’area Istruttori, uno nell’area Operatori Esperti e uno nell’Area Operatori.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, le ore 12.00 del 2 ottobre, sono pervenute una domanda per l’Area Funzionari EQ, cinque per l’Area Istruttori, una per l’Area Operatori esperti e nessuna per l’Area Operatori.

La dott.ssa Buono ha dunque proceduto alla valutazione delle domande e all’approvazione della graduatoria provvisoria.

Ribadisce che «le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi».

Precisa anche di non essere interessata alla selezione e dunque di non trovarsi in una posizione di conflitto d’interessi.

A seguito della valutazione la graduatoria provvisoria ricomprende una posizione per l’Area Funzionari, cinque per l’Area Istruttori (dove le progressioni previste sono solo quattro) e una per l’Area Operatori Esperti.

Dopo la formazione e approvazione della graduatoria finale di merito, distinta per ciascun profilo, le graduatorie vengono pubblicate all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

L’eventuale presentazione di ricorsi interni dovrà avvenire entro cinque giorni e lo stesso termine è previsto per l’esame dei ricorsi e la formulazione delle relative risposte con le eventuali correzioni o modifiche.

Entro venti giorni sarà dunque pubblicata la graduatoria definitiva.