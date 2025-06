Barano, fornitura idrica al parcheggio e al C.O.C.

Il Comune di Barano deve provvedere all’allaccio di due nuovi contatori Evi per la fornitura idrica presso il parcheggio di via Matarace a Piedimonte e per l’edificio in dotazione al Centro Operativo Comunale per il coordinamento della gestione delle emergenze, ubicato in via Vittorio Emanuele. Due infrastrutture importanti per le quali è necessario attivare l’utenza.

Il rup arch. Agnese Cianciarelli, responsabile del Settore V – Tecnico, ha richiesto i preventivi prontamente trasmessi dall’Evi, per una spesa complessiva di 1.080,59 euro Iva compresa così suddivisi: per il parcheggio di via Matarace 598,60 euro; per l’edificio in dotazione al C.O.C. 481,99 euro. La Cianciarelli ha confermato l’ordine e impegnato la relativa somma.