Barano, fino a giovedì è rivoluzione per la circolazione stradale

Luigi Balestriere | Sarà rivoluzione per la circolazione da lunedì a giovedì prossimi tra Piedimonte e Barano. I lavori per la metanizzazione impongono chiusure e deviazioni per il traffico veicolare in direzione Ischia e Barano. Un’articolata ordinanza emanata dal Comandante della Polizia Municipale Ottavio Di Meglio per disciplinare il flusso dei veicoli e dei mezzi pubblici dell’Eav.

Lunedì, per raggiungere Barano, si dovrà transitare per la strada all’altezza dell’esercizio commerciale “Di Iorio” (quella che percorrono i bus dell’Eav) e deviare per il distributore di benzina e poi risalire. In direzione Ischia, invece, da Barano, per il Vatoliere (che sarà a senso unico dalla Chiesa in direzione Piedimonte) e regolare percorso altezza Cimitero, strada che sarà a senso unico.

Martedì chiuso il Vatoliere. In direzione Barano sempre per il lato dell’esercizio “Di Iorio”, mentre per Ischia solita direzione “Zeppino”, sempre a senso unico.

Mercoledì e giovedì: per Barano si continuerà a salire per l’esercizio “Di Iorio” e per Ischia solita arteria “Zeppino”, sempre a senso unico.

Da venerdì, invece, riprenderanno i regolari percorsi.