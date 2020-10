Barano, escursionista caduto nella zona di Nitrodi salvato dai Pompieri

L’uomo è caduto questa mattina in una zona scoscesa dei Monti di Barano nella zona più nota di Nitrodi, un tratto impervio nella frazione di Buonopane in località Gesura . E’ stato necessario l’intervento dei tecnici del Soccorso In forza ai Pompieri per recuperarlo tramite il verricello in dotazione all’elisoccorso del 118 .

E’ stato poi affidato ai sanitari per le necessarie viste mediche e l’eventuale trasporto in ospedale, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita nonostante le ferite avute nella terribile scivolata nel pendio del monte.

