Barano, errori e revoca per la short list degli avvocati. La Giunta fa marcia indietro e indice una nuova procedura

La Giunta di Barano rimedia al “pasticcio” creato per la formazione dell’elenco di avvocati a cui conferire incarichi legali, la cui precedente procedura mediante avviso pubblico peraltro è “fallita”. Si è pertanto proceduto alla revoca della delibera n. 65 del 23 maggio scorso, come consentito dalla normativa in materia, alla luce anche dell’errore contenuto.

La deliberazione “incriminata” stabiliva «di procedere alla creazione di una short list di avvocati esterni, da selezionare secondo una procedura ad evidenza pubblica, ai quali affidare la difesa dell’Ente nei procedimenti giurisdizionali instaurati dalla stessa o nei suoi confronti; di procedere alla pubblicazione di un avviso e del modello di domanda».

Veniva precisato non trattarsi di procedura di stampo concorsuale e dunque non erano previste graduatorie, procedendo di volta in volta tramite affidamento diretto. Per i diversi giudizi venivano stabilite quattro sezioni (penale, civile, amministrativa, tributaria), ciascuna costituita da almeno 50 avvocati. Un numero decisamente elevato.

La short list avrebbe avuto validità di 36 mesi con possibilità di integrazione. Venivano demandati al responsabile del Settore IV gli ulteriori adempimenti e nominata rup la dott.ssa Maira Di Meglio.

La procedura è stata effettivamente indetta agli inizi di giugno, prevedendo come termine ultimo per la presentazione delle candidature le ore 23.59 del 10 luglio. Fatto sta che già il 29 luglio sono stati riaperti i termini, «preso atto che allo spirare del termine indicato pervenivano poco più di 30 domande e che un numero così esiguo di ammessi rischierebbe di minare il principio di rotazione». Il termine successivo è stato fissato al 18 agosto, ma entro quella data è pervenuta un’unica ulteriore candidatura.

ELENCO VALIDO PER 3 ANNI CON AGGIORNAMENTO

Ora il rup ha relazionato che il numero delle candidature presentate è pari a 43, di cui 8 presentate prima dei termini previsti e così suddivise per sezione: «penale: 2 – civile: 41 – amministrativo: 32 – tributario: 26». Evidentemente c’era chi si era candidato per più sezioni. La conclusione inevitabile è che «non è stata possibile la formazione di una short list in grado di consentire il requisito del numero minimo di 50 professionisti per sezione, come richiesto dall’Avviso».

Come se non bastasse, è emerso l’errore, o la contraddizione, presente nello stesso avviso, che in un passaggio prevedeva: «le domande pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità prescritte saranno esaminate da un’apposita Commissione nominata…». Ma in un altro precisava che «l’Avviso non costituisce alcuna procedura, graduatoria o classificazione concorsuale e non potrà essere avanzato alcun diritto a vario titolo dagli iscritti nella short list né dagli affidatari delle controversie…».

La Giunta ha dunque ora dovuto prendere atto che «trattandosi di formazione di mero elenco e non di procedura selettiva, non comportando attribuzione di punteggio o classificazione di merito, la short list non presuppone la nomina di Commissione di valutazione».

Ci sono dunque motivi a sufficienza per revocare sia la delibera di maggio scorso che il relativo avviso, non essendo peraltro stato conseguito l’obiettivo prefissato.

La delibera ora adottata provvede anche a dare via libera al nuovo avviso pubblico approvato e le linee di indirizzo. Come già è prassi, su proposta del responsabile del Settore spetterà alla Giunta la decisione di costituirsi e al sindaco la nomina del legale, a cui l’incarico sarà poi materialmente affidato dal responsabile di Settore. Viene ancora previsto che l’elenco sarà sempre valido per tre anni e sarà aggiornato con cadenza periodica semestrale in caso di presentazione al protocollo comunale di nuove istanze.

Infine viene precisato che «trattandosi di formazione di mero elenco e non di procedura selettiva, non comportando attribuzione di punteggio o classificazione di merito, l’Avviso non può prevedere la nomina di Commissione di valutazione».

La delibera è immediatamente eseguibile «attesa l’urgenza della costituzione di un Elenco per l’affidamento di incarichi legali». Certo sarebbe stato meglio fare le cose per bene dall’inizio, evitando errori. Resta comunque il dato di 50 avvocati per sezione che rischia di far fallire anche questa seconda procedura, mettendo nei guai Dionigi Gaudioso.