Barano, ennesima transazione per fatture non pagate

Ennesimo contenzioso con una banca per il Comune di Barano, “reo” di non aver pagato tutte le fatture per forniture energetiche. E anche in questo caso l’Amministrazione ha deciso di scegliere la strada della transazione stragiudiziale per chiudere la questione limitando i danni.

La delibera approvata dalla Giunta riassume la vicenda. International Factors Italia (Ifitalia) è una società di factoring che intrattiene un rapporto con Edison Energia, avente ad oggetto l’acquisto in cessione dei crediti di quest’ultima. Il creditore originario del Comune era dunque Edison Energia, non avendo l’Ente provveduto a pagare quanto previsto dal contratto, ovvero 36.277,84 euro di sorta capitale per fatture non onorate.

Un vecchio credito, ceduto appunto a Ifitalia nel 2014. Entra quindi in gioco la BFF Bank, procuratrice speciale di International Factors Italia, che ha immancabilmente promosso contro il Comune azione monitoria innanzi il Tribunale di Napoli. Nel 2021 è stato quindi emesso decreto ingiuntivo per il pagamento della somma originaria, interessi moratori e 1.591 euro di spese legali.

Notificato il decreto ingiuntivo, il Comune non ha proposto opposizione nei termini di legge. Una “dimenticanza”? Sta di fatto che, come recita la delibera, «a seguito di trattative intercorse tra le parti, e valutata la reciproca convenienza si è addivenuti alla comune volontà di porre fine alla citata vicenda giudiziaria», essendo «interesse prioritario dell’Ente evitare un lungo e dispendioso contenzioso».

La delibera approva dunque l’accordo transattivo, che ha ottenuto il parere positivo del revisore unico dei conti. E Dionigi chiude così un altro “fastidioso” contenzioso, sia pure per una somma non cospicua.