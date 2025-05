Barano, emergenza allergie e incuria: la denuncia di Maria Grazia Di Scala

È un intervento duro e diretto quello della consigliera Maria Grazia Di Scala, che nelle scorse ore ha affidato ai social un amaro sfogo sull’incuria che colpisce alcune zone del comune, proprio nel periodo più critico per chi soffre di allergie. “Siamo in pieno periodo di allergie e i cittadini di Barano risultano ancora una volta penalizzati – scrive Di Scala –. Vie come Cesa e Cufa, ma non solo, sono completamente invase dalle erbacce. Chiedere la pulizia a qualche amministratore equivale a ricevere risposte sconcertanti.”

La consigliera riferisce infatti di aver raccolto testimonianze in cui, di fronte a richieste di intervento, alcuni amministratori si sarebbero lasciati andare a frasi come: “Se non riuscite a passare, pulite voi”, oppure: “Ci penseremo, mica possiamo pulire pure le strade secondarie. Altrimenti dobbiamo assumere altro personale e aumentare le tasse”.

Un atteggiamento che Di Scala definisce inaccettabile, sottolineando l’assurdità di un Comune che, pur avendo una delle tassazioni più elevate dell’isola, scarica la manutenzione urbana direttamente sui cittadini. “Nel Comune con la tassa più cara dell’isola – incalza – pulite le voi le strade, altrimenti pagherete di più. Oppure prendetevi un antistaminico.”

Il post si conclude con un appello ai baranesi: “Quando la finirete di farvi trattare così?”, un invito a non accettare passivamente una gestione che, attacca la Di Scala, trascura le esigenze basilari della comunità.

Il tema del decoro urbano e della manutenzione delle aree pubbliche torna così al centro del dibattito politico locale, con una polemica destinata ad accendere il confronto tra opposizione e amministrazione comunale.