Barano, ecco la prima convocazione dell’era Alessandro Vacca

Con la nuova consiliatura – ma “vecchio” sindaco – arriva anche la prima convocazione del Consiglio comunale di Barano a firma del neo presidente arch. Alessandro Vacca.

Il civico consesso è convocato in seduta ordinaria per martedì 5 luglio alle ore 20.00 presso la sala consiliare temporanea, ospitata nei locali a piano terra della Scuola primaria Barano capoluogo in via Vittorio Emanuele.

Quattro i punti all’ordine del giorno, di cui i primi tre di natura prettamente finanziaria. Si inizia con l’approvazione del rendiconto della gestione anno 2021; quindi si passerà all’esame ed approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e del Documento unico di programmazione (Dup) sempre per il medesimo triennio.

Al terzo punto l’intervento di somma urgenza alla località Maronti e la regolarizzazione della spesa nel rispetto della normativa vigente e contestuale approvazione della variazione di bilancio.

Si chiude con la ratifica della delibera di Giunta del maggio scorso per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.